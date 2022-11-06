24
o
بيروت
30
o
طرابلس
10
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
22
o
النبطية
18
o
زحلة
17
o
بعلبك
10
o
بشري
24
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
البابا قلق على لبنان... وحض ماكرون لمساعدته
Lebanon 24
06-11-2022
|
22:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت هيام عيد في" الديار": الحبر الأعظم كان مستاءً لما آلت اليه الأوضاع في لبنان ، خصوصاً الفراغ الرئاسي وظروف الناس الإجتماعية والحياتية الصعبة، وطلب من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال زيارة الأخير إلى الفاتيكان، ضرورة حض الأطراف اللبنانية لانتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت ممكن، وصولاً الى الطلب منه لإنقاذ لبنان عبر تكثيف المشاورات مع الدول المعنية في الشأن اللبناني، خوفاً من اي انزلاقات امنية، وتجنباً للفوضى العارمة .
Advertisement
واشار البابا للراعي إلى ان التواصل مع ماكرون وأكثر من رئيس دولة مستمر ، ولن يتوقف لأن وضع أمن لبنان يقلقه، لاسيما ان هناك احداثاً حصلت في العراق وسوريا ودفع المسيحييون جراء ذلك أثماناً باهظة من خلال الهجرة .
ومن هذا المنطلق، تشير الأوساط التي واكبت اللقاء، الى أن البابا أصر وشدد على أهمية التعايش المسيحي - الإسلامي في لبنان ، وهذا هو السبيل الأنجح للحفاظ على هذا النموذج والإتعاظ مما حصل في الشرق الأوسط ، لاسيما أن هناك تحولات إقتصادية عالمية ومعاناة في معظم دول العالم، ولهذه الغاية أشار الحبر الأعظم إلى أن لبنان سيبقى في قلبه وعقله، وسيواصل مساعيه من أجل خلاصه من أزماته.
وفي سياق متصل ، يتبين بوضوح أن الأزمة اللبنانية باتت في عهدة المجتمع الدولي، ولطالما وفي محطات سابقة، تم تدويرها نظراً لحالة الإنقسام الحاد بين المقومات اللبنانية ، لاسيما في هذه المرحلة الراهنة، وسط حالة الإرباك والضياع بين صفوف الكتل النيابية والتشرذم الحاصل في هذا الإطار ، مما يلقى صعوبة واستحالة للتوافق على شخصية رئاسية . ومن هذا المنطلق، فإن الملف الرئاسي بات في عهدة الفرنسيين، ولا يُستبعد ومن خلال المعطيات المتوافرة ، أن يصل لبنان موفد فرنسي ، عندما تكون ثمة مؤشرات تشي بتوافق بين واشنطن وباريس ودول أخرى عربية وخليجية، ليتم تسويق التسوية التي ستؤدي إلى إنتاج رئيس جديد للجمهورية، ولكن ليس ثمة ما يشي بأن هذه المسألة باتت قريبة نظراً للإشتباك الدولي والإقليمي . ولذا ثمة ترقب وانتظار، بما معناه انه عندما تتوفر هذه المناخات بين عواصم القرار، عندها تنضج التسوية وينتخب الرئيس العتيد.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"بلبلة" طارئة في سوق الدولار.. هل من علاقة لمَصرف لبنان؟
Lebanon 24
"بلبلة" طارئة في سوق الدولار.. هل من علاقة لمَصرف لبنان؟
08:48 | 2022-11-06
06/11/2022 08:48:33
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروّعة في خلدة.. هكذا قُتِل مواطن من آل جعفر!
Lebanon 24
جريمة مروّعة في خلدة.. هكذا قُتِل مواطن من آل جعفر!
07:10 | 2022-11-06
06/11/2022 07:10:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم نائباً.. والدته فارقت الحياة!
Lebanon 24
الموت يُؤلم نائباً.. والدته فارقت الحياة!
16:44 | 2022-11-06
06/11/2022 04:44:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما افتتح على تسعيرة مرتفعة.. هذا ما سجله الدولار عصراً!
Lebanon 24
بعدما افتتح على تسعيرة مرتفعة.. هذا ما سجله الدولار عصراً!
09:40 | 2022-11-06
06/11/2022 09:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معركة فرنجية لم تبدأ بعد.. بإنتظار مساعي الحلفاء
Lebanon 24
معركة فرنجية لم تبدأ بعد.. بإنتظار مساعي الحلفاء
06:00 | 2022-11-06
06/11/2022 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:08 | 2022-11-07
لقاءات "رئاسية" لميقاتي في شرم الشيخ.. هذا ما تبلغه من السيسي
04:45 | 2022-11-07
برّي يحسم أمراً مُهماً.. ما هو؟
04:38 | 2022-11-07
داخل منزله... هكذا أنهى حياته
04:36 | 2022-11-07
يشتدّ اعتباراً من الليلة.. متى ينتهي المنخفض الجويّ؟
04:33 | 2022-11-07
بري يدعو النواب الى جلسة الخميس
04:29 | 2022-11-07
الكابيتيل كونترول نجمُ جلسة "اللجان"
فيديو
طليقة فنان شهير بملابس النوم مع عمر كمال بمنزله.. والأخير يحذف الفيديو سريعا شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
طليقة فنان شهير بملابس النوم مع عمر كمال بمنزله.. والأخير يحذف الفيديو سريعا شاهدوا ماذا حصل
04:09 | 2022-11-07
07/11/2022 11:46:37
Lebanon 24
Lebanon 24
الفنان الشهير ابن الـ 34 سنة جُثة داخل حوض استحمام منزله! (فيديو)
Lebanon 24
الفنان الشهير ابن الـ 34 سنة جُثة داخل حوض استحمام منزله! (فيديو)
04:08 | 2022-11-06
07/11/2022 11:46:37
Lebanon 24
Lebanon 24
نائبة أميركية تُثير الجدل بتصريحاتها: لن نصرف سنتا واحدا لأوكرانيا (فيديو)
Lebanon 24
نائبة أميركية تُثير الجدل بتصريحاتها: لن نصرف سنتا واحدا لأوكرانيا (فيديو)
23:30 | 2022-11-05
07/11/2022 11:46:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact