منتدى الطائف: وقائع ورسائل

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كتب صلاح سلام في" اللواء":ورغم حصر الكلمات والمناقشات في ذكرى مرور ٣٣ عاماً على إتفاق الطائف، إلا أن أجواء هذا اللقاء النادر، حملت إيحاءات ورسائل، داخلية وخارجية مهمة، لا بد من التوقف عند أبرزها :١ــ لقد تحوّل اللقاء إلى ما يشبه استفتاءً وطنياً وعفوياً، يؤكد تمسك اللبنانيين، على إختلاف إتجاهاتهم السياسية، وتنوعهم الحزبي بإتفاق الطائف، الذي أنهى الحرب البغيضة، وأصبح هو الميثاق الوطني الذي يُنظم العلاقات بين السلطات، ويحدد قواعد العيش الواحد بين اللبنانيين، ومن مبادئه العامة إنبثق دستور الجمهورية الإستقلالية الثانية.٢ــ أثبتت مبادرة السفير بخاري أن المملكة لم تُغادر لبنان، بل هي في صميم الوضع اللبناني، من خلال متابعات السفير اليومية في بيروت، أو عبر اللقاءات الدورية التي تُجريها الإدارة السعودية مع الدول المعنية بالوضع اللبناني ، وفي مقدمتها فرنسا والولايات المتحدة الأميركية، حيث ما زالت بنود البيان الثلاثي الصادر عن وزراء خارجية الدول الثلاث، تشكل خريطة طريق لإنهاء الشغور الرئاسي في لبنان.٣ــ حَسَم كلام السفير بخاري عن تعهد فرنسي وتفاهم مع باريس على عدم المس بإتفاق الطائف، كل اللغط الدائر حول التحضير لمؤتمر تأسيسي يخرج بميثاق جديد بين اللبنانيين بديل عن إتفاق الطائف. على إعتبار أن الطائف لم يُنفذ بكامل بنوده بعد، فضلاً عن أن الإنقسامات الراهنة بين اللبنانيين لا تُشجع على خوض مثل هذه المغامرات في الوقت الحاضر.٤ــ الحضور السياسي المكثف، والذي يُجسّد خريطة القوى السياسية للبنان حالياً، يُثبت مرة أخرى، أن الخطاب الشعبوي شيء، وأن الواقع السياسي والوطني شيء آخر، ولا علاقة له بالمزايدات الإنتخابية، أو المواقف الإبتزازية. وكان لافتاً حضور شخصيات من الصف الأول من حركة أمل، والتيار الوطني الحر، وتيار المردة، حيث كانت المشاركة الشخصية للمرشح لرئاسة الجمهورية سليمان فرنجية محور تعليقات وتكهنات بما له علاقة بالإنتخابات الرئاسية، بغض النظر إذا كان هذا الحضور منسقاً مع الحلفاء، وخاصة الحزب، أم لا.٥ــ سلّطت كلمة الزعيم وليد جنبلاط الأضواء على بعض البنود التي لم تُنفذ حتى الآن من إتفاق الطائف، وخاصة مسألة إنشاء مجلس الشيوخ، الأمر الذي أعاد من جديد إعطاء الأولوية للبنود التي لم تُنفذ بعد من الإتفاق، على كل ما يطرحه البعض من السعي للتوافق على صيغة جديدة للميثاق الوطني غير إتفاق الطائف.٦ــ جدّد المطران بولس مطر، ممثلا البطريرك بشارة الراعي، تمسك الكنيسة بثوابت إتفاق الطائف، وما تضمنه من بنود لتنظيم العلاقة بين اللبنانيين، وحل خلافاتهم المزمنة، «والذي وضع حداً للحرب اللبنانية»، و«حسم الهوية العربية ونهائية الكيان اللبناني»، والتأكيد على أن لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه. وقطع الطريق على بعض المغامرين في الصف المسيحي بكلمات حاسمة: أيها اللبنانيون ، أعطاكم مؤتمر الطائف أن تبنوا وطنكم من جديد فلا تضيّعوا هذه الفرصة.