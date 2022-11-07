Advertisement

لبنان

الطعون المتبقية هي "الاكثر جدية"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
07-11-2022 | 01:45
A-
A+
Doc-P-1008213-638034038659295064.jpg
Doc-P-1008213-638034038659295064.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أشارت مصادر قانونية متابعة لعمل المجلس الدستوري الى أن الطعون المتبقية للبت بها هي الأكثر جدية في المضمون ويتم العمل عليها كما سابقاتها بمهنية ودقة وتجرد.

وقالت " إن عملية الفرز الدقيق هي التي تستغرق الوقت حيث أن أعضاء المجلس الدستوري مُصِرّون على أخذ الوقت الكافي من أجل إصدارها دون أي شائبة كون ما تبقى من طعون تحمل في حيثياتها إمكان ورود أخطاء تقنية في عملية الجمع الأولى في لجان القيد العليا".

لكن المصادر نبّهت الى ان هذا لا يعني أن الطعون مقبولة وسترتب نتائج جديدة، إلا أن الحقيقة الواقعية تظهر خلال 10 أيام، وهي المدة التي حددها المجلس لإنهاء كل عمله .

 

Advertisement
المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:08 | 2022-11-07
04:45 | 2022-11-07
04:41 | 2022-11-07
04:38 | 2022-11-07
04:36 | 2022-11-07
04:33 | 2022-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website