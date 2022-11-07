بلدتان لبنانيتان معزولتان "هاتفيا"

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يشكو أهالي بلدتي سبعل وكرمسدة في قضاء زغرتا من انقطاع خدمة الانترنت والهواتف الأرضية المستمر منذ أسبوعين.وفي التفاصيل، تعرض "المولّد" الكهربائي الخاص "بسنترال سبعل" الذي يغذي بلدتي كرمسده وسبعل لعطل ما أدى الى توقفه عن العمل، والتغذية الكهربائية لا تصل الى البلدتين أكثر من ساعة واحدة في النهار ما يجعلها غير كافية لتشغيل "السنترال".كما ان البطاريات الموجودة في السنترال توقفت بشكل كليّ عن العمل ما أدى ايضا الى توقف مختلف المعدات داخله.وفي هذا السياق، تواصل المعنيون منذ بداية المشكلة مع "أوجيرو" التي وعدت باستبدال المولد الكهربائي غير ان الأمور ما زالت حتى الساعة على حالها.