"نصف مقاطعة" من المستقبل

عكس مؤتمر الطائف في الاونيسكو بدقة طبيعة العلاقة بين تيار المستقبل والمملكة العربية السعودية، اذ ان قياديي التيار الاساسيين لم يشاركوا في المؤتمر بالرغم من توجيه دعوات لهم.

وتقول مصادر مطلعة "إن اعتذار النائبة السابقة بهية الحريري عن عدم المشاركة بغض النظر عن الاسباب، وارسال امين عام تيار المستقبل أحمد الحريري ممثلا عنها الى المؤتمر يوحي بأن الامور لم تحل بين المستقبل والرياض.

وتشير المصادر الى ان عدم حصول مقاطعة كاملة يوحي بأن اي من الطرفين لا يريد قطع حبل التواصل، لذلك فإن بعض المقربين من المستقبل شاركوا في المؤتمر من دون ان يطلب منهم تيارهم المقاطعة.