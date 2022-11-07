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لبنان

العثور على جثة مجهولة الهوية خلال ساعات الصباح... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
07-11-2022 | 00:51
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن العثور على جثة رجل مجهول الهوية صباح اليوم، عند المسلك الشرقي لاوتوستراد مستيتا.
 
ووفقا للمعلومات فان الرجل فارق الحياة بعد دهسه خلال ساعات الليل من قبل احدى السيارات التي فرّ صاحبها الى جهة مجهولة.
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