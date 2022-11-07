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لبنان

زحمة سير عند مداخل العاصمة.. اليكم حال الطرقات صباح اليوم

Lebanon 24
07-11-2022 | 01:10
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على غرار كل يوم اثنين، تشهد مداخل العاصمة زحمة سير خانقة، حيث تسجل حركة مرور كثيفة من الضبية باتجاه الزلقا.
وقد ادى تعطل شاحنة على اوتوستراد صربا باتجاه ذوق مكايل الى زحمة سير في المحلة، كما أدى تعطل مركبة داخل نفق المطار باتجاه بيروت الى حركة مرور كثيفة في المحلة.
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ولاحقاً، تم رفع المركبتين وعاد السير الى التحسن.
 
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