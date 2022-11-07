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لبنان

المنخفض الجوي العملاق اقترب.. استعدوا للأمطار الغزيرة والثلوج ستتساقط على هذا الارتفاع (صورة)

Lebanon 24
07-11-2022 | 01:31
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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" ان المنخفض الجوّي العملاق لا يزال يضرب غرب تركيا وسيبدأ تأثيره على لبنان اليوم الاثنين وبخاصة بين الظهيرة وصباح الثلاثاء وسيتمركز في المياه الإقليمية بين سوريا ولبنان وشمال فلسطين ويؤثر على الساحل والجبال الغربية بطقس غزير الامطار ورعود مرتفعة وصواعق وذلك اكثر من البقاع.

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ولفت إلى ان "هذا الوضع يترافق مع نزول قطبي بارد على طبقة 700hpa ما يوازي ارتفاع 3000 متر، فتتدنى درجات الحرارة لتلامس -2، ما يؤدّي الى تساقط الثلوج على الجبال التي تعلو 2600 متر، وسيتحوّل الطقس الى بارد الأسبوع الحالي".

 

من جهتها، توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس اليوم الإثنين غائما جزئيا إلى غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات. تتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها ليلا وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة. كما يتوقع تساقط حبات البرد خاصة في المناطق الشمالية.

 

الثلاثاء: غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية ويتكون ضباب كثيف أحيانا على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تشتد أحيانا مع حدوث برق ورعد خاصة في المناطق الشمالية حيث ورياح ناشطة كما تشهد الجبال اللبنانية اعتبارا من ارتفاع 2200 متر تساقط للثلوج بشكل متفرق خلال الليل.

 

الأربعاء: غائم جزئيا إلى غائم مع استمرار الانخفاض بدرجات الحرارة. يتكون الضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة، تشتد أحيانا في الفترة الصباحية مع حدوث برق ورعد مع تشكل سيول، ورياح ناشطة كما تشهد الجبال اللبنانية اعتبارا من ارتفاع 2000 متر تساقطا للثلوج بشكل متفرق خلال الليل.

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