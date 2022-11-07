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لبنان

موسى: جلسات الانتخاب ستتوالى في كلّ الأحوال

Lebanon 24
07-11-2022 | 02:22
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شدد النائب ميشال موسى على ان "التواصل والتشاور مستمران بين الافرقاء للوصول الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية في أسرع وقت ممكن، على الرغم من عدم نجاح طاولة الحوار".

وفي حديث الى اذاعة "صوت كل لبنان"، وضع  موسى لقاء الرئيس نبيه بري ورئيس حزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في "خانة التشاور الدائم والعلاقة الوثيقة".
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وأكد ان نائب رئيس المجلس إلياس بو صعب سيتواصل مع الكتل السياسية كافة، على ان يتم عرض الخلاصة على بري، مشيرا الى ان "جلسات الانتخاب ستتوالى في كل الأحوال على أمل حصول توافق او خرق ما".

وأوضح ان "كتلة التنمية والتحرير لم تحسم قرارها بعد حول ما إذا كانت ستضع اسما في جلسة الخميس المقبل، ام انها ستبقى على خيار الورقة البيضاء، الا ان الكتلة ستعقد اجتماعا قبل الجلسة لاتخاذ القرار المناسب"، مستبعدا ان "تكون مجريات جلسة الخميس مغايرة للجلسات السابقة".

وعن منتدى الطائف، نفى ان "يكون الهدف منه تأسيس كتلة نيابية معينة او البحث عن بدائل سياسية".  
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