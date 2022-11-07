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لبنان

البطريرك الراعي يرفع الصوت: لبنان يمر بأخطر مرحلة من تاريخه

Lebanon 24
07-11-2022 | 02:44
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اعتبر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ان لبنان يمر اليوم في أخطر مرحلة من تاريخه السياسي والاقتصادي، متمنياً لو ان القادة في البلاد يسمعون نداء قداسة البابا فرنسيس بالأمس.
البطريرك الراعي، وفي خلال اجتماع مجلس البطاركة والاساقفة الكاثوليك، لفت الى ان الذين صنعوا الحرب لا يزالون يحكمون البلد ولم يتمكنوا من تنقية ذاكرتهم، مشدداً على ان تنقية الضمائر هي الشرط لإجراء حوار صريح لأن من يصنع الحرب لا يستطيع ان يصنع السلام فيتراشقون اسلحة الكلام الجارح.
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