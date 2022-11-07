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لبنان

جنبلاط يُنقذ موقفه.. هكذا تحرّك بسرعة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
07-11-2022 | 03:30
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سعَى رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط خلال زيارتهِ، أمس الأحد، لرئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى إيصال رسالةٍ رئاسيّة جديدة عنوانها "البحثُ المفتوح في كل الخيارات والأسماء".
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وبهذه العبارة، استطاعَ جنبلاط أن يُصحّح ولو بالحدّ الأدنى، الموقف الذي أطلقه قبل يومٍ من الزيارة بشأن رفضه إمكانية ترشيح رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجيّة لرئاسة الجمهوريّة عبر قوله إنّه "لا يقبل برئيس تيار المردة رئيساً". 

بشكل أو بآخر، يُمكن أن تكون "رادارات جنبلاط" قد تلقّت إشاراتٍ جديدة بشأن الطروحات الرئاسيّة وتحديداً تلك المُرتبطة بفرنجية، فسارعَ إلى إعادة ترتيبِ الأمور بوقتٍ قياسيّ وذلك من عند برّي الذي يبدو أنه المتمسّك الأول بترشيح فرنجيّة للرئاسة.

هُنا، قد تكونُ الإشارات التي تلقاها جنبلاط مرتبطة بمؤتمر الأونيسكو الخاص باتفاق الطائف والذي عُقد، يوم السبت، إذ كان فرنجية حاضراً في صدارته. وإنطلاقاً من هذه النقطة، ومن أجل إعادة ترتيبِ الأمور مع الأخير، كان خيار جنبلاط جعل الأمور بالأسماء قابلة بالنقاش قبل إبداء الرفض بشأنها مثلما حصل مع فرنجية، وهذا حقاً ما حصل. 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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