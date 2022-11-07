جنبلاط يُنقذ موقفه.. هكذا تحرّك بسرعة

سعَى رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط خلال زيارتهِ، أمس الأحد، لرئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى إيصال رسالةٍ رئاسيّة جديدة عنوانها "البحثُ المفتوح في كل الخيارات والأسماء".

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وبهذه العبارة، استطاعَ جنبلاط أن يُصحّح ولو بالحدّ الأدنى، الموقف الذي أطلقه قبل يومٍ من الزيارة بشأن رفضه إمكانية ترشيح رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجيّة لرئاسة الجمهوريّة عبر قوله إنّه "لا يقبل برئيس تيار المردة رئيساً". وبهذه العبارة، استطاعَ جنبلاط أن يُصحّح ولو بالحدّ الأدنى، الموقف الذي أطلقه قبل يومٍ من الزيارة بشأن رفضه إمكانية ترشيح رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجيّة لرئاسة الجمهوريّة عبر قوله إنّه "لا يقبل برئيس تيار المردة رئيساً".



بشكل أو بآخر، يُمكن أن تكون "رادارات جنبلاط" قد تلقّت إشاراتٍ جديدة بشأن الطروحات الرئاسيّة وتحديداً تلك المُرتبطة بفرنجية، فسارعَ إلى إعادة ترتيبِ الأمور بوقتٍ قياسيّ وذلك من عند برّي الذي يبدو أنه المتمسّك الأول بترشيح فرنجيّة للرئاسة.