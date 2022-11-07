النبطية... توصيات تتعلق بالكوليرا

أصدرت غرفة ادارة الكوارث في محافظة النبطية برئاسة المحافظ الدكتور حسن فقيه التوصيات التالية:

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- استعداد غرفة ادارة الكوارث في محافظة النبطية بالتنسيق الدائم بين كل الادارات والمنظمات والجمعيات في مكافحة مرض الكوليرا، من خلال التنسيق بين مدير عمليات الصليب الاحمر في النبطية والمنظمات الدولية والجمعيات اللبنانية واتحادات البلديات والبلديات على مدى 24 ساعة.- رفع توصيات إلى وزارة الداخلية والبلديات في إصدار تعاميم بالأمور التالية:منع تنقل النازحين السوريين من محافظة إلى أخرى إلا عند الضرورة الملحة لمدة ثلاثة أشهر.- تخفيف التنقل والزيارات بين النازحين السوريين ضمن كل محافظة وبلدة إلا عند الضرورة القصوى.- ضرورة إجراء اجتماعات دورية وفق تطور وانتشار حالة مرض الكوليرا لغرفة إدارة الكوارث في المحافظة.- الإسراع والطلب من المنظمات الدولية تقديم مواد التعقيم للمياه، كما وعدت هذه المنظمات بالتنسيق مع إدارة الكوارث في كيفية التوزيع.