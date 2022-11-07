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لبنان

مرجعٌ سياسيّ سُئل عن "مؤتمر الطائف".. والرّد "مُفاجئ"!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
07-11-2022 | 03:45
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رفضَ مرجعٌ سياسيّ "مُمانع" التعليق على أيّ مضمون يرتبطُ بالمؤتمر الوطنيّ للذكرى الـ33 لإبرام اتفاق الطائف الذي عُقد، السبت، في قصر الأونيسكو، بدعوةٍ من السفير السعودي وليد البخاري.
وحاولَ هذا المرجع الابتعاد عن سؤال وُجّه إليه بهذا الخصوص قائلاً: "ما تابعت شي وما عم تابع.. مشغول أنا". 
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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