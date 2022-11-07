مرجعٌ سياسيّ سُئل عن "مؤتمر الطائف".. والرّد "مُفاجئ"!

رفضَ مرجعٌ سياسيّ "مُمانع" التعليق على أيّ مضمون يرتبطُ بالمؤتمر الوطنيّ للذكرى الـ33 لإبرام اتفاق الطائف الذي عُقد، السبت، في قصر الأونيسكو، بدعوةٍ من السفير السعودي وليد البخاري.

وحاولَ هذا المرجع الابتعاد عن سؤال وُجّه إليه بهذا الخصوص قائلاً: "ما تابعت شي وما عم تابع.. مشغول أنا".