كيف علّق وضاح صادق على قرار "الدستوري"؟

غرد النائب وضاح صادق عبر حسابه على "تويتر": "مجددا أثبت المجلس الدستوري، أقله حتى اليوم، أنه صمد أمام كل الضغوط السياسية لتغيير الوقائع ورد كل الطعون المقدمة وآخرها الطعن المقدم ضدي من السيدة زينة منذر. ما حصل دليل جديد على أحقية مطالبتنا أن يكون تفسير الدستور من صلاحيات ومهام المجلس الدستوري وليس مجلس النواب".

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