Advertisement

لبنان

كيف علّق وضاح صادق على قرار "الدستوري"؟

Lebanon 24
07-11-2022 | 03:03
A-
A+
Doc-P-1008259-638034124349044117.png
Doc-P-1008259-638034124349044117.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غرد النائب وضاح صادق عبر حسابه على "تويتر": "مجددا أثبت المجلس الدستوري، أقله حتى اليوم، أنه صمد أمام كل الضغوط السياسية لتغيير الوقائع ورد كل الطعون المقدمة وآخرها الطعن المقدم ضدي من السيدة زينة منذر. ما حصل دليل جديد على أحقية مطالبتنا أن يكون تفسير الدستور من صلاحيات ومهام المجلس الدستوري وليس مجلس النواب".
Advertisement
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:08 | 2022-11-07
04:33 | 2022-11-07
04:29 | 2022-11-07
04:15 | 2022-11-07
04:14 | 2022-11-07
04:12 | 2022-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website