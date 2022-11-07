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لبنان

لماذا غاب جعجع عن "مؤتمر ذكرى اتفاق الطائف"؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
07-11-2022 | 04:15
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رجّحت مصادر متابعة أن يكون عدم حضور رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع للمؤتمر الوطنيّ الخاص باتفاق الطائف، السبت في قصر الأونيسكو، مرتبطا بعواملَ صحيّة بالدرجة الأولى، إذ أن جعجع خضع قبل أيامٍ لعملية طبية في عينه.
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واعتبرت المصادر أنّ مشاركة النائب غسان حاصباني عن "القوات اللبنانية" كان بمثابةِ تمثيل صريحٍ لجعجع، ومن الممكن أن يكون السفير السعودي وليد البخاري الذي دعا للمؤتمر، قد تفهّم الأمر لاسيما أنّ العلاقة بينه وبين جعجع متينة جداً. 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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