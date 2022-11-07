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لبنان

بشأن "صيرفة".. هذا ما سيفعلهُ مصرف لبنان اليوم

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
07-11-2022 | 05:15
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قالت مصادر مصرفيّة لـ"لبنان24" إنّ مصرف لبنان سيُبادر اليوم الإثنين إلى الإبقاء سعر دولار "صيرفة" على وضعه الحاليّ، أي عند حدود الـ30100 ليرة لبنانية.
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وأشارت المصادر إلى أن ما يبدو حالياً هو أنّ البنك المركزي يركّز في الوقت الرّاهن على أمرٍ واحد وهو تأمين كافة الرواتب على هذا السعر قبل الانتقال إلى مراحل أخرى تتعلق مباشرة بالمنصة.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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