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لبنان

نائبٌ يعلن.. هل من تواصل بين "الكتائب" و "حزب الله"؟

Lebanon 24
07-11-2022 | 03:41
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شدّد عضو كتلة "الكتائب" النائب الياس حنكش على ضرورة الذهاب لانتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية بأسرع وقتٍ ممكن، معتبراً أنّ "هناك فريقاً يمتهن التعطيل في الاستحقاق الرئاسي، في حين أن نواب المعارضة يقومون بواجبهم".
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وفي حديثٍ عبر قناة الـ"LBCI"، أعلن حنكش أن الجهود الحالية تصب باتجاه منح المرشح للرئاسة النائب ميشال معوّض العدد الأكبر من الأصوات خلال جلسات الانتخاب المُقبلة، مشيراً إلى أنه "على الرئيس المُقبل طرح المواضيع الخلافية ومواجهتها بكلّ وضوح إلى جانب السعي لإعادة لبنان إلى موقعه الديبلوماسي". 

وأكّد حنكش عدم وجود تواصل بين "الكتائب" و "حزب الله"، لكنه أشار إلى أنّ "هناك تواصلاً مع الأفرقاء الآخرين ومع كافة الكتل في المعارضة"، وأضاف: "في ما خصّ خلافنا مع التيار الوطني الحر، فإنه يرتبط في الأساس بالغطاء الذي أمّنه لحزب الله، وهذا الأمر واضح جداً ولا لُبس فيه". 

وأكمل: "يجب أن تكون لدى الرئيس الجديد الجرأة لمواجهة سلاح حزب الله ورئيس الجمهورية السابق ميشال عون وعد بإقامة طاولة حوار للبحث بالإستراتيجية العسكرية ولم يفِ بوعده".

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