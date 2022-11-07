لقاءات "رئاسية" لميقاتي في شرم الشيخ.. هذا ما تبلغه من السيسي

يشارك رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في افتتاح "مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27"، قبل ظهر اليوم في مركز المؤتمرات في مدينة شرم الشيخ بمصر.كما يشارك ايضا قادة وزعماء العالم ورؤساء الحكومات وعدد كبير من الشخصيات الدولية.

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وكان الرئيس ميقاتي وصل الى مركز المؤتمر صباح اليوم، حيث استقبله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس.

وقبيل افتتاح المؤتمر تم التقاط الصورة التذكارية لرؤساء الوفود المشاركة.

لحظة وصول رئيس الحُكومة نجيب ميقاتي إلى افتتاح "مؤتمر أطراف اتفاقيّة الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27"، قبل ظهر اليوم في مركز المؤتمرات في مدينة شرم الشيخ بمصر#Lebanon24#لبنان pic.twitter.com/Xaq9uflgSM — Lebanon 24 (@Lebanon24) November 7, 2022 السيسي وميقاتي

رئيس الحكومة توجّه بالشكر الى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على وقوف مصر الدائم الى جانب لبنان ودعمه في كل المجالات.

كذلك، شكر الرئيس السيسي بشكل خاص على سرعة تلبية الطلب الذي تقدم له به خلال القمة العربية في الجزائر قبل أيام ، بتزويد لبنان لقاحات وادوية خاصة بمكافحة وباء الكوليرا.

وكان الرئيس ميقاتي تبلغ أن مصر ارسلت الى لبنان شحنة أدوية تقدر بـ1705 أطنان من اللقاحات والمستلزمات الطبية، بما يعادل 17 شاحنة، وقد تلقى الرئيس ميقاتي اتصالاً في هذا الشأن من وزير الصحة فراس الابيض.

الرّئيس العراقي

وصباح اليوم التقى الرئيس ميقاتي الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد وهنأه بتوليه مهامه وتشكيل الحكومة الجديدة، واتفقا على عقد اجتماع قريبا للبحث في ملفات التعاون بين البلدين والعلاقات الثنائية.



رئيس وزراء باكستان

كما التقى الرئيس ميقاتي رئيس وزراء باكستان شهباز شريف،وبحث معه العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها.



صندوق النقد الدولي

والتقى الرئيس ميقاتي المدير العام لصندوق النقد الدولي السيدة كريستالينا غورغييفا وبحث معها في الخطوات التي قام بها لبنان منذ توقيع الاتفاق الاولي بين لبنان والصندوق.

وتمنت غورغييفا الاسراع في الخطوات المطلوبة لبنانيا لتوقيع الاتفاق النهائي مع الصندوق قبل انشغال العالم بملفات اخرى.

الرئيس ميقاتي مع الرئيس المصري والأمين العام للأمم المتحدة

الاجتماع مع الرّئيس العراقي

الاجتماع مع رئيس الوزراء الباكستاني

الاجتماع مع غورغييفا