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لبنان

الكابيتيل كونترول نجمُ جلسة "اللجان"

Lebanon 24
07-11-2022 | 04:29
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إنطلقت جلسة اللجان النيابية المشتركة في مجلس النواب، وعلى جدول أعمالها 8 مشاريع واقتراحات قوانين أبرزها مشروع قانون الكابيتيل كونترول.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الجلسة تمّت بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، وتضمّ لجان المال و الموازنة ـ  الإدارة و العدل ـ  الشؤون الخارجية والمغتربين ـ   الأشغال  العامة و النقل و الطاقة و المياه ـ  الدفاع الوطني و الداخلية و البلديات ـ  البيئة ـ الإقتصاد الوطني و التجارة والصناعة و التخطيط ـ  الصحة العامة و العمـل والشؤون الإجتماعية  ــ  الزراعة و السياحة ـ  التربية و التعليم العالي و الثقافة.
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