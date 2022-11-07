الكابيتيل كونترول نجمُ جلسة "اللجان"

إنطلقت جلسة اللجان النيابية المشتركة في مجلس النواب، وعلى جدول أعمالها 8 مشاريع واقتراحات قوانين أبرزها مشروع قانون الكابيتيل كونترول.



تجدر الإشارة إلى أن هذه الجلسة تمّت بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، وتضمّ لجان المال و الموازنة ـ الإدارة و العدل ـ الشؤون الخارجية والمغتربين ـ الأشغال العامة و النقل و الطاقة و المياه ـ الدفاع الوطني و الداخلية و البلديات ـ البيئة ـ الإقتصاد الوطني و التجارة والصناعة و التخطيط ـ الصحة العامة و العمـل والشؤون الإجتماعية ــ الزراعة و السياحة ـ التربية و التعليم العالي و الثقافة.

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