Advertisement

لبنان

بري يدعو النواب الى جلسة الخميس

Lebanon 24
07-11-2022 | 04:33
A-
A+
Doc-P-1008282-638034178481980745.jpg
Doc-P-1008282-638034178481980745.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 
وجه رئيس مجلس النواب نبيه بري دعوة رسيمة للنواب لحضور جلسة مجلس النواب يوم الخميس المقبل المخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس مجلس النواب نبيه بري في دردشة مع الصحفيين: حاولت استمزاج اراء جميع الكتل قبل توجيه الدعوات بشكل رسمي وبعد ان اوضحت كتلتان اساسيتان هما القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر رفضهما لفكرة الحوار تراجعت عن الموضوع
lebanon 24
07/11/2022 16:47:39 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول الرئيس نبيه بري الى مجلس النواب
lebanon 24
07/11/2022 16:47:39 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول الرئيس نبيه بري إلى مجلس النواب
lebanon 24
07/11/2022 16:47:39 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى ساحة النجمة
lebanon 24
07/11/2022 16:47:39 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس النواب

نبيه بري

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:55 | 2022-11-07
02:00 | 2022-11-07
02:30 | 2022-11-07
09:40 | 2022-11-07
09:15 | 2022-11-07
09:07 | 2022-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website