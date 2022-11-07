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لبنان

يشتدّ اعتباراً من الليلة.. متى ينتهي المنخفض الجويّ؟

Lebanon 24
07-11-2022 | 04:36
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا  غائما جزئيا الى غائم مع انخفاض اضافي وملموس في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتكون ضباب كثيف أحيانا على المرتفعات تسوء معه الرؤية أحيانا، تهطل أمطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة بخاصة خلال فترة قبل الظهر، ما يؤدي الى تشكل السيول على الطرق ويبقى التحذير من خطر تساقط حبات البرد، كما تشهد الجبال اللبنانية اعتبارا من ارتفاع 2200 متر، تساقط الثلوج بشكل متفرق خلال الليل، يتوقع حدوث بعض الانفراجات اعتبارا من المساء.
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وجاء في النشرة الاتي:
-الحال العامة: منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة متمركز بين تركيا واليونان يؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط ويشتد تأثيره اعتبارا من هذه الليلة، ويستمر حتى ليل الأربعاء حيث ينحسر تدريجيا.

تحذير من تشكل سيول  بسبب غزارة الامطار ليل الاثنين و خلال نهار الثلاثاء و صباح الاربعاء  .

معدل درجات الحرارة قي بيروت لشهر تشرين الثاني بين 17 و25 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض في درجات الحرارة وضباب كثيف أحيانا على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة تشتد غزارتها اعتبارا من بعد الظهر بخاصة في المناطق الشمالية والجنوبية وتكون مترافقة بعواصف رعدية متفرقة ورياح ناشطة ، يتوقع تساقط حبات البرد كما نحذر من تشكل السيول خلال الليل.

الثلاثاء:  غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض اضافي وملموس في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتكون ضباب كثيف أحيانا على المرتفعات تسوء معه الرؤية أحيانا، تهطل أمطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا مع حدوث برق ورعد و رياح ناشطة بخاصة خلال فترة قبل الظهر، ما يؤدي الى تشكل السيول على الطرق ويبقى التحذير من خطر تساقط حبات البرد، كما تشهد الجبال اللبنانية اعتبارا من ارتفاع 2200 متر، تساقط للثلوج بشكل متفرق خلال الليل، يتوقع حدوث بعض الانفراجات اعتبارا من المساء.

الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم أحيانا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، ويتشكل ضباب على المرتفعات مع أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا حلال الفترة الصباحية مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، وتشكل السيول على الطرق كما تنشط الرياح أحيانا وتتساقط الثلوج على الجبال اعتبارا من ارتفاع 2000 متر وما فوق ، تخف حدة الأمطار ابتداء من بعد الظهر وتنحسر تدريجيا خلال الليل.

الخميس:  غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات.
المصدر: الوكالة الوطنية
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