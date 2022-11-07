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لبنان

بعدما دمرت بانفجار المرفأ.. عشاء جامع لخريجي جامعة الحكمة في كلية السياحة (صور)

Lebanon 24
07-11-2022 | 04:41
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أقامت جمعية خريجي كلية الحقوق في جامعة الحكمة عشاء جامعًا للخريجين في كلية السياحة وإدارة الفنادق التابعة للجامعة في الأشرفية والتي انتهت أعمال ترميمها بعدما تعرضت للتدمير شبه الكلي في خلال انفجار المرفأ، وذلك بحضور ممثلة بحضور ممثلة رئيس أساقفة بيروت للموارنة وولي الجامعة المطران بولس عبد الساتر، رئيسة جامعة الحكمة البروفسور لارا كرم البستاني، النائب فريد هيكل الخازن، محافظ البقاع كمال ابو جودة، نقيب المحامين ناضر كسبار، نقيبة محامي الشمال ماري تيريز القوال، نقيب المحامين السابق والرئيس السابق لجمعية الخريجين أنطونيو الهاشم، والرئيسة الحالية للجمعية راوية الأسطا، وقضاة ودبلوماسيين ونقابيين حاليين وسابقين وحشد من الخريجين.

 

وقد استهلت البروفسور كرم كلمتها بنقل تحيات وصلوات راعي الأبرشية المطران عبد الساتر، مبدية إعتزازها بخريجي الجامعة، ليس فقط لما يحققون من إنجازات بل لأنهم نخبة من سيدات ورجال قانون، متوجهة بالشكر لوقوفهم إلى جانب الطلاب مؤكدة أن "هؤلاء الطلاب بحاجة أكثر من أي يوم مضى إلى من يقف إلى جانبهم ليتمكنوا من إعداد مستقبلهم العلمي ويصبحوا هم أيضًا فخورين بأنهم من قدامى الحكمة".

 

ووصفت رئيسة جامعة الحكمة اللقاء بأنه لقاء الإخلاص والإستمرارية بين الأمس واليوم والغد. وقالت: "جئتم إلى هذه الكلية التي تصدعت جراء انفجار المرفأ وها هي اليوم تضمد جراحها وتستعيد حياتها الطبيعية مع طلابها ومعكم. جئتم إلى بيروت لتؤكدوا معنا بأننا جميعًا راسخون في هذه الأرض!"

 

وكان الإحتفال قد استهل بالنشيد الوطني اللبناني ونشيد جامعة الحكمة، فكلمة لرئيسة جمعية الخريجين الأستاذة راوية الأسطا أكدت فيها "أن الذكريات التي تجمع الخريجين والتي عبقت بقيم العطاء والحرية تدفعهم للتطلع نحو مستقبل أفضل للبنان كدولة ديمقراطية يسودها القانون"، مضيفة "أننا نحلم بأن نعيد بلدنا لبنان دولة قانون تُطبق فيها قيم جامعة الحكمة التي هي لبنان والعقل والعدل!"

 

وأعلنت الأسطا أن جمعية الخريجين تهدف لأن تجمع كل الذين مروا على صرح الحكمة الوطني الكبير، في روح واحدة تسهم في إصلاح الدولة وتعبّد الطريق للنقابات. وشجعت الخريجين على الإنتساب لجمعية القدامى عبر الموقع الإلكتروني (https://www.uls.edu.lb/alumni) الذي تم استحداثه للمشاركة في إنتاجية فاعلة ومتجددة في النشاطات المتعددة للجمعية والتي تهدف إلى مواكبة القدامى كما الطلاب وقد تضمنت أخيرًا تنظيم دورات تدريبية لمساعدة طلاب الحقوق على الإنتساب لنقابة المحامين، وأعلنت رئيسة جمعية الخريجين عن استحداث لجنة للطلاب المميزين لضمان حصولهم على ما يستحقون من إهتمام.

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وقد تخلل العشاء تكريم الطالبين اللذين احتلا المرتبتين الأوليين في العام الجامعي الماضي.

 

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