دويهي يغرّد عن الكابيتيل كونترول... ماذا قال؟

مرة اخرى يحاول حزب المصرف،داخل البرلمان وخارجه،استعجال اقرار قانون الكابيتال كونترول،من خارج أي خطة متكاملة تحدد بوضوح مصير الودائع.
ان مشروع الكابيتال كونترول بصيغته المطروحة يحاول تثبيت حماية المصارف من دعاوي المودعين.وسيؤدي ذلك،في غياب اقرار لقانون هيكلة المصارف،إلى ترسيخ ١/٣
— Michel C Douaihy د.ميشال دويهي (@MDOUAIHY) November 7, 2022
مرة اخرى يحاول حزب المصرف،داخل البرلمان وخارجه،استعجال اقرار قانون الكابيتال كونترول،من خارج أي خطة متكاملة تحدد بوضوح مصير الودائع.
ان مشروع الكابيتال كونترول بصيغته المطروحة يحاول تثبيت حماية المصارف من دعاوي المودعين.وسيؤدي ذلك،في غياب اقرار لقانون هيكلة المصارف،إلى ترسيخ ١/٣