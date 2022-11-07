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لبنان

إشتباكاتٌ عنيفة تهزّ الهرمل.. ماذا حصل قرب "جنازة"؟

Lebanon 24
07-11-2022 | 04:57
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شهدت منطقة الهرمل، صباح اليوم الإثنين، اشتباكاتٍ عنيفة بين آل حماده وآل عوّاد تخللها إطلاق نارٍ كثيف واستخدام قذائف صاروخيّة.
 
وبحسب معلومات "لبنان24"، فإنّ التوتر المسلح جاء بعد خلافٍ عادي نشبَ صباح اليوم بين شبانٍ من العائلتين المذكورتين، إلا أنّه تطوّر إلى إطلاق كثيفٍ للرصاصٍ والقذائف.
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ولفتت المعلومات إلى أنّ الاشتباك تركّز عند طرف حيّ الوقف في الهرمل، وقد تزامنَ مع إقامة مراسم دفن المدير العام السابق لأمانة مجلس النواب محمد موسى.
 
وأشارت مصادر "لبنان24" إلى أنّ الاشتباك أسفر عن إصابة شخصٍ يُدعى "م.ع." وهو يقطنُ بالقرب من الجبانة التي دارت الاشتباكات في محيطها. 
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