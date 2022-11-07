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لبنان

بحضور زعماء العالم.. قمّة المَناخ تنطلق في شرم الشيخ وميقاتي يمثل لبنان

Lebanon 24
07-11-2022 | 05:17
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افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2022 "مؤتمر الأطراف 27" بشرم الشيخ، بمشاركة نحو 110 من قادة وزعماء العالم ورؤساء الحكومات ولفيف من الشخصيات الدولية.
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وتوافد قادة العالم إلى المؤتمر السنوي الذي يُعد بمثابة اجتماع رسمي للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي (UNFCCC)، وهي معاهدة دولية وقعتها معظم دول العالم بهدف الحد من تأثير النشاط البشري على المناخ.

وانطلقت أعمال مؤتمر "كوب 27" بشرم الشيخ أمس الأحد بمشاركة واسعة النطاق من جانب مسؤولي وممثلي أكثر من 190 دولة، إلى جانب رؤساء المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشؤون البيئة والمناخ والتمويل.

وتم انتخاب وزير الخارجية سامح شكري رسمياً رئيساً لمؤتمر "كوب 27"، خلفاً لألوك شارما رئيس "كوب 26"، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية الموسعة التي جرت أمس.

وتسعى مصر إلى تهيئة الأجواء لحث كافة الأطراف على تعزيز الثقة المتبادلة والتي يمكن من خلالها تحقيق النتائج التي تتطلع إليها الشعوب فيما يتعلق بمواجهة أزمة تغير المناخ وتفادي كوارثه المدمرة.
 
ميقاتي يمُثل لبنان
 
ويشارك رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في افتتاح مؤتمر "كوب 27" ممثلاً لبنان، وقد استقبله، صباح اليوم، في مركز المؤتمرات في مدينة شرم الشيخ، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس.
 
رابط البث المباشر للقمة:
 

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