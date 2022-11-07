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لبنان

تيار العزم: لمساواة الطلاب الاجانب من ام لبنانية بالطلاب اللبنانيين في رسوم التسجيل بالجامعة اللبنانية

Lebanon 24
07-11-2022 | 05:35
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صدر عن قطاع المرأة في تيار العزم بيان طالب فيه الادارة المركزية في الجامعة اللبنانية الى اعادة النظر في موضوع رسوم التسجيل لجهة استثناء الطلاب الأجانب العائدين لام لبنانية من الزيادات التي طرأت و مساواتهم بالطلاب اللبنانيين وذلك انصافاً لهم وللمرأة اللبنانية التي لا تزال تناضل من اجل منح ابنائها جنسيتها وفي تعليق لمسؤولة قطاع المرأة في تيار العزم  السيدة جنان مبيض اكدت متابعتها لهذا الموضوع مع كل المعنيين لتحقيق هذه العدالة وانها على تنسيق وتواصل مع كل الجهات المهتمة  بحقوق المرأة اللبنانية وإنصافها.
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