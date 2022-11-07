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لبنان

تنويه من نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان بمذكرة أنصفتهم

Lebanon 24
07-11-2022 | 05:47
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صدر عن نقابة "عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان" البيان التالي:
 
"للمرة الأولى منذ تأسيس نقابة عمال المخابز يصدر بيان عن النقابة، لنعلن بشرى سارة لجميع عمال المخابز والأفران وعلى أثر متابعتنا الدائمة والحثيثة لشؤون عمالنا ومعاناتهم المزمنة لمطالبهم المحقة والمشروعة حسب نص قانون العمل اللبناني والقوانين المرعية الإجراء، وردا على المذكرة التي كنا قد تقدمنا بها إلى معالي وزير العمل الدكتور مصطفى بيرم، وردا على مذكرتنا، صدرت مذكرة تحت رقم " 3/1359 " متابعة أوضاع العمال في الأفران، من ناحية حرمان عمال الأفران من الإستفادة من الإجازات وإلزامهم بالعمل أكثر من ثماني ساعات يوميا والإمتناع عن تسجيل عمال الأفران في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، أو التصريح عن أجورهم بأقل من الأجر الفعلي، وتشغيل عمال أجانب من دون الإستحصال على إجازات عمل والإمتناع عن التدريب والتأهيل المهني لعمال الأفران والإمتناع عن تسجيل المؤسسة لدى دائرة الإستخدام وكذلك عدم تصديق نظام الأجراء أصولا وعدم مراعاة شؤون السلامة والصحة العامة".
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وطالبت النقابة "أصحاب المخابز والأفران التعاون والتقيد بمضمون هذه المذكرة وتنفيذ بنودها"، متوجهة "بجزيل الشكر وفائق التقدير والإحترام من معالي وزير العمل الدكتور مصطفى بيرم لإصداره هذه المذكرة التاريخية والمحقة لعمال الأفران بعد معاناة دامت عشرات السنين، ونحن نطالب بتطبيق القانون وللأسف لم نجد الآذان الصاغية سوى الوعودالمتكررة وعدم المبالاة بالمطالب ،ونشيد بالدور الإيجابي البناء لمعالي وزير العمل لإهتمامه بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وبخاصة حماية حقوق المضمونين والعمل على حماية تعويضات نهاية الخدمة للمضمونين".
المصدر: الوكالة الوطنية
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