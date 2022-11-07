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لبنان

بوحبيب بحث والسفير التركي في العلاقات واستقبل وفداً من "الاونيسكو"

Lebanon 24
07-11-2022 | 06:03
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بحث وزير الخارجية والمغتربين  في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عبدالله بو حبيب مع السفير التركي علي باريش اولوصوي في العلاقات الثنائية.
 
 
واطلع اولوصوي من الوزير بو حبيب على مجريات بعض الجوانب في قمة الجزائر.
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كما أكد "دعم تركيا لتأهيل المبنى الذي تشغله وزارة الخارجية والمغتربين في شارع المصارف".
 
 
واستقبل الوزير بو حبيب وفدا من منظمة اليونسكو الذي أعلن عن اجتماع سيعقد قريبا للمكاتب الإقليمية وهدفه  تعزيز دور مكتب اليونسكو في بيروت.

وأكد الوفد"استمرار دعمه للبنان كونه المركز الأهم  لليونيسكو في المنطقة العربية. علما ان المنظمة ساهمت في ترميم  مبان عائدة لها  تضرر بعضها  في  انفجار مرفأ بيروت"
المصدر: الوكالة الوطنية
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