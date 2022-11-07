حمية: فرق متعهدي الوزارة لا تزال تقوم بتنظيف مجاري تصريف مياه الامطار

اشار وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه الى ان "فرق متعهدي وزارة الأشغال لا تزال تقوم بعملها المستمر ومن دون انقطاع بأشغال تعزيل وتنظيف مجاري تصريف مياه الامطار على الاوتوسترادات خلدة- الناقورة، والزهراني- النبطية".

Advertisement

ولفت في بيان الى ان "الوزارة تهيب بالمواطنين بعدم رمي النفايات حفاظا على عدم حدوث فيضانات على الطرقات".