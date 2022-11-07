Advertisement

لبنان

حمية: فرق متعهدي الوزارة لا تزال تقوم بتنظيف مجاري تصريف مياه الامطار

Lebanon 24
07-11-2022 | 06:27
A-
A+
Doc-P-1008322-638034253801106336.jpg
Doc-P-1008322-638034253801106336.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اشار وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه الى ان "فرق متعهدي وزارة الأشغال لا تزال تقوم بعملها المستمر ومن دون انقطاع بأشغال تعزيل وتنظيف مجاري تصريف مياه الامطار على الاوتوسترادات خلدة- الناقورة، والزهراني- النبطية".
Advertisement
 
ولفت في بيان الى ان "الوزارة تهيب بالمواطنين بعدم رمي النفايات حفاظا على عدم حدوث فيضانات  على الطرقات".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:55 | 2022-11-07
02:00 | 2022-11-07
02:30 | 2022-11-07
09:40 | 2022-11-07
09:15 | 2022-11-07
09:07 | 2022-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website