Advertisement

لبنان

سارق سيارة حاول الفرار عند حاجز ضهر البيدر.. لكن هذا ما حصل!

Lebanon 24
07-11-2022 | 06:37
A-
A+
Doc-P-1008324-638034256648150754.jpg
Doc-P-1008324-638034256648150754.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 تمكنت عناصر حاجز قوى الأمن الداخلي التابعة لمخفر ضهر البيدر بالتنسيق والتعاون مع غرفة العمليات في قيادة سرية زحلة الإقليمية ومخفر شتورا من توقيف المدعو ح. م. س مواليد عام 1994 الفاكهة. 
Advertisement

وفي التفاصيل، ان المدعو ح. م. س ولدى مروره عند حاجز ضهر البيدر يوم امس على متن سيارة نوع هوندا سيفيك لونها ابيض وتحمل اللوحة رقم 583399 /ب، لم يمتثل لأوامر الحاجز للتوقف جانباً للتدقيق والتفتيش، فوضعت الشوكة امام عجلات السيارة، مما تسبب بثقب في إطارها، لكنها استطاعت من اكمال طريقها. فجرى توقيف سائق السيارة في ساحة شتورا من قبل عناصر المخفر. وأثناء التحقيق معه اعترف بأنه أقدم على سرقة السيارة من محلة طريق المطار شارع بركات. 
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:55 | 2022-11-07
02:00 | 2022-11-07
02:30 | 2022-11-07
09:40 | 2022-11-07
09:15 | 2022-11-07
09:07 | 2022-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website