سارق سيارة حاول الفرار عند حاجز ضهر البيدر.. لكن هذا ما حصل!

تمكنت عناصر حاجز قوى الأمن الداخلي التابعة لمخفر ضهر البيدر بالتنسيق والتعاون مع غرفة العمليات في قيادة سرية زحلة الإقليمية ومخفر شتورا من توقيف المدعو ح. م. س مواليد عام 1994 الفاكهة.

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وفي التفاصيل، ان المدعو ح. م. س ولدى مروره عند حاجز ضهر البيدر يوم امس على متن سيارة نوع هوندا سيفيك لونها ابيض وتحمل اللوحة رقم 583399 /ب، لم يمتثل لأوامر الحاجز للتوقف جانباً للتدقيق والتفتيش، فوضعت الشوكة امام عجلات السيارة، مما تسبب بثقب في إطارها، لكنها استطاعت من اكمال طريقها. فجرى توقيف سائق السيارة في ساحة شتورا من قبل عناصر المخفر. وأثناء التحقيق معه اعترف بأنه أقدم على سرقة السيارة من محلة طريق المطار شارع بركات.