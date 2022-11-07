Advertisement

لبنان

السنيورة بحث وفرونتسكا في الأوضاع الراهنة

Lebanon 24
07-11-2022 | 06:37
A-
A+
Doc-P-1008328-638034259968716359.png
Doc-P-1008328-638034259968716359.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل الرئيس فؤاد السنيورة في مكتبه في بلس ظهر اليوم، منسقة الامم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، وكان البحث في الاوضاع الراهنة من مختلف الجوانب.
Advertisement
المصدر: الوكالة الوطنية
مواضيع ذات صلة
فرونتسكا: الأمم المتحدة حريصة على "اتفاق الطائف" التاريخيّ
lebanon 24
07/11/2022 16:49:46 Lebanon 24 Lebanon 24
يوانا فرونتسكا: لشحذ الهمم لتطبيق اتفاق الطائف التاريخي بما يضمن استقرار لبنان، والاتفاق وضع نظاماً سياسياً جديداً يلبي طموحات اللبنانيين من خلال تبنّي الإصلاحات وتنفيذها وتأسيس الانتماء الوطني
lebanon 24
07/11/2022 16:49:46 Lebanon 24 Lebanon 24
السنيورة: لا حل فئوياً في لبنان ولتنفيذ "اتفاق الطائف" واستكماله
lebanon 24
07/11/2022 16:49:46 Lebanon 24 Lebanon 24
السنيورة : يجب أن يكون الرئيس شخصية مؤمنة باتفاق الطائف والعودة إلى تطبيقه بشكل صحيح
lebanon 24
07/11/2022 16:49:46 Lebanon 24 Lebanon 24

السنيورة

فرونتسكا

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:55 | 2022-11-07
02:00 | 2022-11-07
02:30 | 2022-11-07
09:40 | 2022-11-07
09:15 | 2022-11-07
09:07 | 2022-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website