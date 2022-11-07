التوتّر يزداد في الهرمل وظهور مسلّحين.. ماذا يجري؟

أفادت مندوبة "لبنان24" في الهرمل بأن مُسلحين من آل حماده، أطلقوا النار في ساحة الهرمل، قبل قليل، ما أدى إلى إصابة المواطن "س.ب.".

وبحسب المعلومات، فإنّ المسلحين فروا إلى جهة مجهولة، فيما نقل المصاب إلى إحدى مستشفيات الهرمل وحالته حرجة.

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وتأتي تلك الحادثة عقب اشتباكات عنيفة شهدتها المنطقة، صباح اليوم الإثنين، بين شبان من آل حماده وآخرين من آل عواد، تخللها إطلاق نارٍ كثيف واستخدام قذائف صاروخية.

وبحسب معلومات "لبنان24"، فإنّ التوتر المسلح جاء بعد خلافٍ عادي نشبَ صباح اليوم بين شبانٍ من العائلتين المذكورتين، إلا أنّه تطوّر إلى إطلاق كثيفٍ للرصاصٍ والقذائف.



ولفتت المعلومات إلى أنّ الاشتباك تركّز عند طرف حيّ الوقف في الهرمل، وقد تزامنَ مع إقامة مراسم دفن المدير العام السابق لأمانة مجلس النواب محمد موسى.



وأشارت مصادر "لبنان24" إلى أنّ الاشتباك أسفر عن إصابة شخصٍ يُدعى "م.ع." وهو يقطنُ بالقرب من الجبانة التي دارت الاشتباكات في محيطها.