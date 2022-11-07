أمن الدولة في عكار يصادر طحيناً مدعوماً

في اطار عملها لمكافحة احتكار مادة الطحين المدعوم او بيعه في السوق السوداء، وبناءً على معلومات كانت توفرت لها عن وجود محال تجاريّة في بلدة عكار العتيقة تبيع مادة الطحين المدعوم المخصص للأفران، قامت دوريّات من مديريّة عكار الاقليمية في أمن الدولة، بالكشف على هذه المحال وقد تبيّن لها صحّة هذه المعلومات بناءً عليه، وعملاً بإشارة القضاء المختصّ تمّت مصادرة هذه الكميّات وجرى توزيعها على بعض الجمعيّات الخيريّة في الشمال وفقاً لما أفادت به مندوبة "لبنان 24".

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