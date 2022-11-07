من مجلس النواب.. باسيل يُعلن أمراً مُهماً عن المصارف

أكد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل أن تكتل "لبنان القوي" على استعدادٍ لإقرار قانون "الكابيتال كونترول" في مجلس النواب، وقال: "يتمّ اتهامنا كتكتل بأن هناك إرادة سياسية لدينا بعدم اقرار القانون.. إذا كان الجميع مستعدين، فلنقرّ الكابيتال كونترول اليوم".

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وجاء كلام باسيل خلال جلسة اللجان النيابية المشتركة، اليوم الإثنين في البرلمان، حيثُ أشار إلى أنّه "مضت على الكابيتال كونترول 3 سنوات، فيما كان المطلوب إقراره في وقتها لكن ذلك لم يجرِ أبداً"، وأضاف: " ليس صحيحاً أن الغاية من اقراره لم تعد موجودة وأنا أعيد التأكيد ان هناك عدداً من المصارف لا يزال يحول اموالاً للخارج باستنسابية واعتباطية ولأصحاب نفوذ، وبما أن هذا الامر كلنا نعرفه فمن الضروري اقرار القانون".

وتابع: "لو جرى إقرارُ القانون من اليوم الاول لما كنا ربطناه لا بخطة تعافي ولا بأي شيء آخر، والمشكلة اليوم تحدث لأننا ندخل عليه عوامل أخرى. الفكرة هي ضبط التحاويل الى الخارج لكننا نزيد عليه ضبط السحوبات بالداخل، فاذا أزلنا موضوع ضبط السحوبات بالداخل لا يعود هناك مشكل، ويفترض الا نبقى مختلفين، فعندها كل عملية الربط التي تعتبر أن هذا القانون لا يقر لأنه مرتبط بنيويا بقوانين اخرى نكون قد أزلناها لنقوم بها عند اقرار قانون إعادة هيكلة المصارف".