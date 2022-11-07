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لبنان
عن الوضع الأمني ورياض سلامة.. ماذا كشف برّي؟
Lebanon 24
07-11-2022
|
07:10
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أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن "أولى الأولويات هي لإنتخاب رئيس الجمهورية"، مجدداً الدعوة الى التوافق في هذا الاستحقاق، وقال: "لقد خلقنا الله مختلفين ومتفرقين كي نسمع لبعضنا البعض ونتلاقى مع بعضنا البعض. أمام تراكم الأزمات وأكبرها الازمة الاقتصادية ناهيك عن أزمة الكهرباء التي صرفنا عليها عشرات المليارات والحوار مع صندوق النقد، فإنه علينا الإسراع فوراً بإنتخاب رئيس للجمهورية".
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وخلال لقائه نقيب الصحافة اللبنانية عوني الكعكي وأعضاء مجلس النقابة، قال برّي: "لبنان قد يستطيع ان يتحمل أسابيع لكنه لا يستطيع ان يتحمل أكثر من ذلك ولا يمكن ان يتحمل لبنان واللبنانيون المزيد من التدهور".
وأكد بري أنه "سوف يدعو الى عقد جلسة كل أسبوع وهو ملتزم بهذا الأمر"، كاشفاً أن "جدول أعمال الحوار الذي كان في صدد الدعوة اليه كان فقط التوافق على الإنتخابات الرئاسية ونقطة على السطر"، وأضاف: "كل المحطات الخلافية التي مر بها لبنان إنتهت بالحوار والتوافق من الطائف الى الدوحة الى طاولات الحوار في الداخل فهل نتعظ؟".
وجزم رئيس المجلس أن الوضع الأمني في لبنان محصن واللبنانيون يملكون من الوعي الى عدم الإنجرار والإنزلاق في أتون الإحتراب والفتن".
وأكد بري أن "لا خطة تعافٍ اقتصادية ولا إعادة هيكلة المصارف ما لم تضمن حقوق المودعين كاملة، لافتاً الى "ان إتفاق الطائف ليس إنشاء عربيا، الطائف هو دستور ساوى بين اللبنانيين".
واعترف بري إنه "لثلاث مرات فشل بتمرير الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية وقانون إنتخابات خارج القيد الطائفي وإنشاء مجلس الشيوخ".
وعن المزاعم التي تقول انه "يقف وراء حماية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة"، قال بري: "إسالوا من مدد له! وأقول اذا بيي مرتكب انا لا أغطيه".
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