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لبنان

"إهانة".. بو صعب يسردُ ما جرى في مجلس النواب اليوم

Lebanon 24
07-11-2022 | 07:25
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أعلنَ نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أنّ النقاش في اللجان النيابية المشتركة بشأن اقتراحات ومشاريع قوانين عديدة أبرزها الكابيتال كونترول، سيُستكمل يوم غدٍ الثلاثاء، وذلك إفساحاً أمام النواب للإطلاع على خطة التعافي الحكوميّة.
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وفي تصريح له من مجلس النواب، قال بو صعب بعد جلسة للجان عقدت، اليوم الإثنين: "احتراماً للمجلس النيابي وبعد التغيب المتكرّر لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة طلبنا من نائبه بكل احترام مغادرة الجلسة على أن يحضر سلامة شخصياً".
واعتبر بو صعب أن عدم حضور سلامة جلسة اللجان المشتركة رغم توجيه دعوة إليه، يعتبرُ بمثابة "إهانة للمجلس النيابي". 
 
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