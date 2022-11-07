بيان توضيحي لمكتب وزير العدل عن ملف المحكوم المتوفي الحسن

صدر عن المكتب الإعلامي لوزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري التوضيح الآتي:



إلحاقاً بالبيان الصادر عنه بتاريخ ٥/١١/٢٠٢٢، يؤكد وزير العدل، بعد تواصله مع جانب لجنة العفو الخاص وجانب النيابة العامة التمييزية، أنه لم يصل الى ملف المحكوم المرحوم محمد أحمد الحسن أثناء دراسته، ما يفيد عن حصول حالة الوفاة قبل البتّ به، فاقتضى التوضيح.

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