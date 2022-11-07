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لبنان

جنبلاط ابرق إلى رئيس وزراء باكستان السابق مديناً محاولة اغتياله

Lebanon 24
07-11-2022 | 07:14
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أبرق رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط إلى رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان، مدينًا محاولة الاغتيال التي استهدفته في بلدة غوجرانوالا بإقليم البنجاب خلال تجمع سياسي، مؤكدًا أن "الاغتيالات السياسية تنتمي إلى حقبة عفا عليها الزمن ولا ينبغي التسامح معها أو تبريرها".
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وتمنى جنبلاط لخان الشفاء العاجل، وأن "تقدم الجهات المعنية الجناة إلى العدالة".
المصدر: الوكالة الوطنية
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