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لبنان

الخوري بحث مع ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في شؤون قضائية

Lebanon 24
07-11-2022 | 07:39
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 استقبل وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان ميلاني هاونشتاين يرافقها مستشار البرنامج نينو كرامون.
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وبحث الخوري مع الحضور جملة من الشؤون القضائية، منها قانون استقلالية السلطة القضائية في شقيه الإداري والعدلي والمراحل التي وصل اليها، ووضع القضاء في لبنان بشكل عام وكيفية عودة القضاة الى مزاولة عملهم، بالإضافة الى مساهمة برنامج الأمم في تعجيل تجهيز قصور العدل بالطاقة الشمسية لتأمين التيار الكهربائي وذلك حسناً لسير العمل.
المصدر: الوكالة الوطنية
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