أكّد نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم أنّ الحزب لم يطرح خلال هذه الفترة تعديل أو تغيير النظام السياسي المرتبط بالطائف نظراً للحساسيات الموجودة في لبنان ولأنَّ المشكلة ليست أساساً في التعديل أو عدمه".
ودعا قاسم إلى "تطبيق ما ورد في الطائف، وبعدها فليتم النظر في ما إذا كان المطلوب إجراء تعديلات أم لا"، وقال: "نحنُ منفتحون إذا أراد أي فريق أن يطرح تعديلات معينة في الطائف وفق الآليات الدستورية المعروفة، والتي تمرُّ عبر مجلس النواب، وتحتاج إلى موافقة الثلثين عند أي تعديل، عندها نبدي رأينا في التعديل المطروح".
وأردف: "نحن كحزب الله ليس لدينا مشروع تعديل الطائف، وليس لدينا مشروع نظام سياسي جديد. نحن ندعو إلى حسن التطبيق للطائف، ووضع حد للفساد وللتدخلات الأجنبية ولتصرفات أميركا في لبنان، هذا ما نعتقد أنه يتناسب مع هذه المرحلة".