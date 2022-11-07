أكّد نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم أنّ الحزب لم يطرح خلال هذه الفترة تعديل أو تغيير النظام السياسي المرتبط بالطائف نظراً للحساسيات الموجودة في لبنان ولأنَّ المشكلة ليست أساساً في التعديل أو عدمه".

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ودعا قاسم إلى "تطبيق ما ورد في الطائف، وبعدها فليتم النظر في ما إذا كان المطلوب إجراء تعديلات أم لا"، وقال: "نحنُ منفتحون إذا أراد أي فريق أن يطرح تعديلات معينة في الطائف وفق الآليات الدستورية المعروفة، والتي تمرُّ عبر مجلس النواب، وتحتاج إلى موافقة الثلثين عند أي تعديل، عندها نبدي رأينا في التعديل المطروح".