نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي: المطاعم تتّبع السلسلة الكاملة لسلامة الغذاء

نظمت نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان بالشراكة والتعاون مع شركة GWR Consulting العالمية ورشة عمل اليوم عبر منصة Zoom ، شارك فيها أصحاب المطاعم والمديرون المسؤولون عن سلامة الغذاء عن موضوع التوعية على الاجراءات الاضافية التي يجب أن تتبعها المؤسسات المطعمية للوقاية من الكوليرا وحماية الموظفين والرواد على حد سواء.

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واكدت النقابة في بيان، حرصها "على تطمين الجميع أن المطاعم تتّبع السلسلة الكاملة لسلامة الغذاء من المصدر الى الشوكة، أي من استلام المنتجات إلى التخزين ثم التحضير والطهي حتى التقديم، وفقًا للأنظمة العالمية لسلامة الغذاء والتي هي أنظمة وقائية للسيطرة على المخاطر التي تهدد صحة وسلامة المستهلك".



واكدت أنها "تعتمد على تكرير المياه عبر الماكينات الخاصة للتكرير والتعقيم لغسيل الخضر والفاكهة كما أنها تستخدم مواد خاصة للتعقيم عند الغسيل اليدوي"، مشيرة الى ان "مكعبات الثلج المستعملة للمشروبات هي آمنة لأنها معمولة من المياه المعقمة والمكررة. وحتى هذه الماكينات يتم تنظيفها وتعقيمها بشكل متكرر قبل استعمالها".



ودعت النقابة "جميع المواطنين أن يكونوا على ثقة بالمؤسسات المنتسبة إلى النقابةلأنها حريصة على تقديم الجودة والخدمة والنوعية التي عرفوها ولن تتأثر بأي عامل يزعزع ثقتهم بالقطاع المطعمي".