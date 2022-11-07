المرتضى بحث وسفير سلطنة عمان في سبل تفعيل التعاون الثقافي بين الدولتين

التقى وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الصنائع اليوم، السفير الجديد لسلطنة عمان في لبنان احمد محمد السعيدي يرافقه القائم بالاعمال سعيد الحسيني في زيارة بروتوكولية لمناسبة شروع السفير في مهامه الديبلوماسية.

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وجرى التداول بين الجانبين في شؤون عامة، كما تم البحث في سبل تفعيل التعاون الثقافي بين الدولتين والشعبين بدءا بتنظيم اسبوع ثقافي للسلطنة في بيروت.



واكد الوزير المرتضى للسفير انه ووفق توجيهات رئيس مجلس الوزارء نجيب ميقاتي "يزف كوزير للثقافة الى السفير خبر تأمين قطعة ارض في وسط بيروت لكي يشيد فيها معلما ثقافيا "دار للاوبرا" بتمويل كامل من السلطنة".