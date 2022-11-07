مولوي دعا مجلس الأمن الداخلي المركزي للاجتماع ظهر غد للبحث في الأوضاع الأمنية

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دعا وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي مجلس الأمن الداخلي المركزي، للاجتماع عند الساعة الثانية عشرة من ظهرغد الثلاثاء، للبحث في الأوضاع الأمنية، على ان يتحدث الوزير مولوي بعد الاجتماع.