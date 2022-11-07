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لبنان

اعلان من السفارة الأميركية في بيروت الى المواطنين الذين يبلغون من العمر 50 عاماً وما فوق

Lebanon 24
07-11-2022 | 08:32
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اعلنت سفارة الولايات المتحدة في بيروت "تطوير معايير أهلية الإعفاء من المقابلة للمواطنين اللبنانيين الذين يجددون تأشيرات B1 / B2 للسياحة والتجارة".


وقالت السفارة في بيان: "المواطنون اللبنانيون الذين يبلغون من العمر 50 عامًا وما فوق والذين انتهت صلاحية تأشيراتهم B1 / B2 خلال الـ 24 شهرًا الماضية، يستطيعون الحصول على إعفاء من المقابلة، الأمر الذي يسمح بتجديد التأشيرة دون مقابلة".
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واضافت: "هذا تغيير إجرائي لتقديم خدمة أفضل ومعالجة أكثر فعالية لتجديد تأشيرات السياحة للمواطنين اللبنانيين المؤهلين".
 
وتابعت: "ووفقًا لما يقتضيه قانون الولايات المتحدة، قد يُطلب من بعض حاملي التأشيرات المؤهلين الحضور إلى سفارة الولايات المتحدة لإجراء المقابلات بعد تقديم طلباتهم. في حال كانت المقابلة مطلوبة، سيقوم ممثل السفارة بالاتصال بمقدم الطلب".

 ووضعت موقعها لتحديد أهلية الحصول على الإعفاء من المقابلة: 
https://www.ustraveldocs.com/lb/lb-niv-visarenew.asp
للمزيد من التفاصيل والإجابات على الأسئلة، يرجى زيارة الموقع التالي: 
 
https://www.ustraveldocs.com/lb/lb-gen-faq.asp . 
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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