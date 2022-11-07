الجيش يوقف احد مطلقي النار في اشكال بين عائلتين في الهرمل

أوقف الجيش اللبناني احد مطلقي النار في الاشكال الذي وقع بين عشيرة حمادة وعشيرة عواد ويدعى ( ه.ح) بعد سلسلة عمليات مداهمات يقوم بها الجيش لمنازل مطلقي النار من الطرفين، وفق ما افادت به مندوبة "لبنان 24".

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