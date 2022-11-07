ميقاتي يواصل لقاءاته في شرم الشيخ مع الرؤساء والوفود.. وهذا ما تبلغه من ملك الاردن والرئيس الجزائري

Advertisement

واصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لقاءاته مع رؤساء الدول العربية والاجنبية ورؤساء الوفود المشاركة في"مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ"، المنعقد في مدينة شرم الشيخ في مصر.ملك الاردنوقد إستقبل ملك الاردن عبدالله الثاني الرئيس ميقاتي وتم البحث في العلاقات بين البلدين.وشدد ملك الاردن على أهمية الاسراع في العمل لتوقيع الاتفاق النهائي بين لبنان والبنك الدولي بما يمكّن الاردن من تزويد لبنان بالطاقة الكهربائية.رئيس الجزائروإستقبل الرئيس الجزائري الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الرئيس ميقاتي، في اطار متابعة الملفات التي تم بحثها في خلال مشاركة لبنان في القمة العربية بالجزائر قبل أيام.وجدد الرئيس الجزائري تأكيد دعم لبنان والاستعداد لمساعدته في كل المجالات.وقال: "أحيي لبنان بلد الرجولة والصمود، وأتعاطف مع شعبه في المحنة التي تصيبه وباذن الله سينهض بلدكم من جديد ونحن الى جانبكم".