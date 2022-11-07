22
o
بيروت
26
o
طرابلس
13
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
21
o
النبطية
16
o
زحلة
15
o
بعلبك
13
o
بشري
23
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
ميقاتي يواصل لقاءاته في شرم الشيخ مع الرؤساء والوفود.. وهذا ما تبلغه من ملك الاردن والرئيس الجزائري
Lebanon 24
07-11-2022
|
08:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
واصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لقاءاته مع رؤساء الدول العربية والاجنبية ورؤساء الوفود المشاركة في"مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ"، المنعقد في مدينة شرم الشيخ في مصر.
Advertisement
ملك الاردن
وقد إستقبل ملك الاردن عبدالله الثاني الرئيس ميقاتي وتم البحث في العلاقات بين البلدين.
وشدد ملك الاردن على أهمية الاسراع في العمل لتوقيع الاتفاق النهائي بين لبنان والبنك الدولي بما يمكّن الاردن من تزويد لبنان بالطاقة الكهربائية.
رئيس الجزائر
وإستقبل الرئيس الجزائري الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الرئيس ميقاتي، في اطار متابعة الملفات التي تم بحثها في خلال مشاركة لبنان في القمة العربية بالجزائر قبل أيام.
وجدد الرئيس الجزائري تأكيد دعم لبنان والاستعداد لمساعدته في كل المجالات.
وقال: "أحيي لبنان بلد الرجولة والصمود، وأتعاطف مع شعبه في المحنة التي تصيبه وباذن الله سينهض بلدكم من جديد ونحن الى جانبكم".
رئيس أرمينيا
وإجتمع الرئيس ميقاتي ايضا مع رئيس جمهورية ارمينيا فاهاكن خاتشاتوريان وتم البحث في وضع اللبنانيين في ارمينيا والمشاركة اللبنانية الفاعلة في كل القطاعات الاقتصادية وضرورة العمل على تطويرها.
امين سر الفاتيكان
كما اجتمع الرئيس ميقاتي مع أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين، وشكره على الدعم المستمر لقداسة البابا فرنسيس للبنان، والمواقف التي اطلقها اخيرا من البحرين حيث دعا الى مساعدة لبنان على وقف انهياره، وشدد على ان لبنان رسالة لها معنى كبير لكنه يتألم حالياً.
وشدد رئيس الحكومة على ضرورة العمل لانتخاب رئيس جديد للبنان وعدم اطالة فترة الشغور الرئاسي.
برنامج الاغذية
وإستقبل الرئيس ميقاتي المدير التنفيذي لبرنامج الاغذية العالمي دايفيد ديزلي وطلب منه اعطاء الاولوية لشراء الانتاج اللبناني وكذلك لدعم لبنان في هذا الظرف الصعب.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
المنخفض الجوي العملاق اقترب.. استعدوا للأمطار الغزيرة والثلوج ستتساقط على هذا الارتفاع (صورة)
Lebanon 24
المنخفض الجوي العملاق اقترب.. استعدوا للأمطار الغزيرة والثلوج ستتساقط على هذا الارتفاع (صورة)
01:31 | 2022-11-07
07/11/2022 01:31:34
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم نائباً.. والدته فارقت الحياة!
Lebanon 24
الموت يُؤلم نائباً.. والدته فارقت الحياة!
16:44 | 2022-11-06
06/11/2022 04:44:37
Lebanon 24
Lebanon 24
صور "رئاسية" لفرنجية: ما الذي يحصل
Lebanon 24
صور "رئاسية" لفرنجية: ما الذي يحصل
02:15 | 2022-11-07
07/11/2022 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"عاهر وولاد كلب".. هيفا وهبي تخرج عن صمتها وتشن هجوما عنيفا على هؤلاء! (صورة)
Lebanon 24
"عاهر وولاد كلب".. هيفا وهبي تخرج عن صمتها وتشن هجوما عنيفا على هؤلاء! (صورة)
00:02 | 2022-11-07
07/11/2022 12:02:51
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما فهمه باسيل من السيد حسن
Lebanon 24
هذا ما فهمه باسيل من السيد حسن
01:15 | 2022-11-07
07/11/2022 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:00 | 2022-11-07
إلغاء "الطائف" يعني العودة إلى "الحرب الأهلية"
02:30 | 2022-11-07
2022 عقاريًا: الأسعار بأدنى مستوياتها ولا مشترين..وحاملو الفريش دولار أمام فرص ذهبيّة
09:15 | 2022-11-07
قطاع المرأة في تيار العزم نظم لقاء حواريّا مع البروفسور اياد عبيد
09:07 | 2022-11-07
اللجان المشتركة ارجأت النقاش بالكابيتال كونترول
08:32 | 2022-11-07
اعلان من السفارة الأميركية في بيروت الى المواطنين الذين يبلغون من العمر 50 عاماً وما فوق
08:23 | 2022-11-07
توقيع اتفاق تعاون بين الجيشين اللبناني والفرنسي في مجالات مكافحة الإرهاب
فيديو
بحضور زعماء العالم.. قمّة المَناخ تنطلق في شرم الشيخ وميقاتي يمثل لبنان
Lebanon 24
بحضور زعماء العالم.. قمّة المَناخ تنطلق في شرم الشيخ وميقاتي يمثل لبنان
05:17 | 2022-11-07
07/11/2022 16:39:37
Lebanon 24
Lebanon 24
طليقة فنان شهير بملابس النوم مع عمر كمال بمنزله.. والأخير يحذف الفيديو سريعا شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
طليقة فنان شهير بملابس النوم مع عمر كمال بمنزله.. والأخير يحذف الفيديو سريعا شاهدوا ماذا حصل
04:09 | 2022-11-07
07/11/2022 16:39:37
Lebanon 24
Lebanon 24
الفنان الشهير ابن الـ 34 سنة جُثة داخل حوض استحمام منزله! (فيديو)
Lebanon 24
الفنان الشهير ابن الـ 34 سنة جُثة داخل حوض استحمام منزله! (فيديو)
04:08 | 2022-11-06
07/11/2022 16:39:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact