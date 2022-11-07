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لبنان
الدولار يرتفع.. اليكم التسعيرة عصراً
Lebanon 24
07-11-2022
|
09:40
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يتم التداول بسعر صرف الدولار في السوق الموازية، عصر اليوم، ما بين 38500 و38600 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
بينما افتتح سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية، صباحا، على سعر ما بين 37750 و37800 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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