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لبنان

بعد مسعى ميقاتي.. طائرة عسكرية مصرية تصل الى لبنان الاربعاء وهذا ما تحمله

Lebanon 24
07-11-2022 | 10:30
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وزعت سفارة جمهورية مصر العربية في لبنان البيان التالي:
 
بعد أقل من أسبوع من طلب الرئيس نجيب ميقاتي من  السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية دعماً مصرياً لمواجهة وباء الكوليرا خلال لقائهما في القمة العربية في الجزائر، تصل إلى بيروت صباح الأربعاء 9 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري طائرة عسكرية مصرية وعلى متنها شحنة تضم 17 طناً من أدوية ولقاحات وباء الكوليرا.
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وصرح الدكتور ياسر علوي، سفير جمهورية مصر العربية في لبنان، أن هذه الشحنة تمثل تأكيدا جديدا للالتزام المصري بالوقوف إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق، دعماً للبنان في مواجهة تفشي وباء الكوليرا وهي أحدث حلقات الجسر الجوي والبحري المصري الذي بدأ منذ انفجار مرفأ بيروت. 

أضاف علوي أن مصر تعرف قَدر  لبنان وتدرك أهمية تقديم كل سبل الدعم له ليتعافى ويستعيد دوره الحيوي والتاريخي كأحد مراكز الإشعاع الحضاري في الوطن العربي.
فمصر دائما على العهد، تقف مع الشعب اللبناني كتفاً بكتف، ولن تسمح بأن يترك لبنان العزيز على قلوبنا وحيداً في مواجهة أي أزمات.
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