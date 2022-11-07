Advertisement

لبنان

بلدية الصرفند ترد على مصلحة الليطاني بشأن تفكيك مخيم للنازحين

Lebanon 24
07-11-2022 | 10:55
A-
A+
Doc-P-1008422-638034409089264509.jpg
Doc-P-1008422-638034409089264509.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 ردت بلدية الصرفند على مصلحة الليطاني بشأن تفكيك مخيم للنازحين في البلدة.
 
 
واوضحت البلدية في بيان أن"الخيم الأربعة كانت موضوعة في بستان مساحته ثمانون ألف متر يتم زراعته بالموز، وتبعد عن مجرى الليطاني لمسافة، وموضوعة داخل حرم العقار وتصوينته وتعود ملكيته لأحد أبناء البلدة".
Advertisement
 
وأشارت الى أن "هذه الخيم الزراعية تملك ترخيصا موقتا لحين انتهاء عملية الزراعة من الجهة المعنية بالترخيص، وكل ما يشاع عن مخيم للنازحين السوريين جديد في بلدة الصرفند هو محض خيال".
 
وأكدت أن "البلديات تقوم اليوم مقام كافة إدارات ووزارت الدولة بالمهام التي من واجبها ومن غير واجبها دون أي تسديد لمستحقات الدولة لهذه البلديات منذ العام ٢٠١٩"، مشيرة الى أن "بلدة الصرفند هي آخر نقطة يصل إليها مجرى نهر الليطاني والذي يحمل كل مسببات التلويث بسبب عجز الإدارة عن معالجته". 
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:31 | 2022-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:32 | 2022-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:02 | 2022-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2022-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2022-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:00 | 2022-11-07
13:32 | 2022-11-07
13:27 | 2022-11-07
13:11 | 2022-11-07
13:03 | 2022-11-07
12:51 | 2022-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website