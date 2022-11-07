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لبنان

جنبلاط استقبل السفير الايراني وعرض الأوضاع معه

Lebanon 24
07-11-2022 | 11:07
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استقبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في كليمنصو، السفير الايراني الجديد في لبنان مجتبى أماني، بحضور نائب رئيس الحزب دريد ياغي، أمين السر العام ظافر ناصر ومفوض الشؤون الخارجية زاهر رعد، وكان عرض لمختلف الأوضاع العامة.
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